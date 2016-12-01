Украина, конечно, решила проводить военные учения на нейтральной территории. Однако это еще не означает, что не может возникнуть конфликт между «незалежной» и Россией. Так считает политический эксперт Николай Филиппов.

По словам Филиппова, к конфронтации может привести роковая случайность. Достаточно вспомнить 2001 год, когда украинская ракета попала в российский самолет также во время учений. Не исключено, что инцидент может повториться. Ведь самолеты продолжают летать над Крымом. А Украина с ракетами, по словам политолога, что обезьяна с гранатой.

Однако, по словам эксперта, Россия не закрыла авиасообщение над полуостровом по веским причинам. Если бы РФ уступила в данной ситуации, то украинская сторона бы этим воспользовалась и стала бы объявлять учения снова и снова. В итоге полуостров мог бы лишиться авиасообщения, пишет «АН-Крым». По словам политолога, угроза войны не исчезнет, пока у власти находится нынешний президент Украины Петр Порошенко.