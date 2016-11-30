Стрельбы над Крымом могут привести к открытой конфронтации Украины и России

О том, что Украина заявила о так называемых опасных зонах для полетов, уже сообщалось. «Незалежная» объявила, что хочет провести военные учения. При этом стрельбы она хочет устроить не только на нейтральной территории, но и в воздушном пространстве России.

В РФ сразу отреагировали на данное сообщение. В частности, Росавиация предупредила, что в данных зонах летают гражданские самолеты. Также в России посчитали действия Украины провокационными.

Политолог Владимир Джаралла рассказал, почему Украина прибегла к таким заявлениям. По мнению специалиста, «незалежную» крайне беспокоит то, что сейчас происходит в руководстве США. Она просто не знает, что можно ожидать. А такими явными провокациями Украина пытается снова привлечь к себе внимание мировой общественности, сообщает «АН-Крым».

Теперь, по мнению политолога, все зависит от реакции России, которая может быть как сдержанной, так и крайне жесткой. Однако он не исключает, что происходящее может вылиться в открытую конфронтацию между двумя странами.