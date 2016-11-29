Украина решила устроить стрельбы в небе России, где летают пассажирские самолеты

Украина заявила о том, что она устанавливает так называемые опасные зоны в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря, а также над территорией, которая принадлежит России. В частности, речь идет о зонах, которые находятся около Крыма.

Ранее Украина уже сообщала о намерении провести стрельбы в воздушном пространстве нашей страны. Причем это не было согласовано с Москвой. Росавиация тогда сообщила, что в зонах, где «незалежная» планирует провести учения, летают гражданские самолеты, сообщает rbc.ru.

В России назвали заявление Украины провокацией и безумием. Также в РФ отметили, что «незалежная» не имеет права вторгаться на территорию суверенного государства. Украина, в свою очередь, заявила, что Россия впадает в истерику и попросила не мешать их учениям.

Как сообщили в Росавиации, полеты над Крымом не будут прекращены. Специалисты заверили, что угрозы для безопасности пассажиров нет.