Росавиация может запретить полеты над Крымом из-за ракетных стрельб, запланированных Украиной

Накануне Украина уведомила об активировании опасных зон в связи с запланированными на первые числа декабря ракетными стрельбами, которые должны будут состояться в районе Симферополя.

В связи с этим Росавиация собирается закрыть воздушное пространство над городом для авиакомпаний, если Украина не откажется от своих планов. Как сообщил советник главы Росавиации Сергей Извольский заявил в прямом эфире телеканала “Россия 24”, перевозчики уже поставлены в известность.

В ведомстве подчеркнули, что решение о проведении стрельб было принято украинской стороной в одностороннем порядке и нарушает принятые на международном уровне соглашения.

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