Украина оштрафовала российские авиакомпании на 28 млн. долларов за полеты в Крым

После того, как Крым присоединился к России, Украина заявила, что отныне это оккупированная территории и наложила запрет на какое-либо сообщение с полуостровом: хоть по железной дороге, хоть по воздуху. Под табу попали даже автобусные перевозки.

Особенно пристальное внимание оказывает Госавиаслужба Украины полетам, которые осуществляют российские компании, сообщает ria.ru. Уже заведены тысячи судебных дел. Также сообщается, что на авиакомпании наложили штраф в размере свыше 28 миллионов долларов.

Напомним, что полуостров присоединился к России по решению референдума. Тогда более 96 процентов жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав РФ.