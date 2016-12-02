Олланд сообщил, станет ли он снова бороться за президентский пост

Стало известно, будет ли действующий президент Франции баллотироваться на второй срок. Как заявил сам Франсуа Олланд, он не намерен этого делать.

Рейтинг Франсуа Олланда в своей стране довольно низок. В ходе опросов более восьмидесяти процентов граждан заявляли, что не поддерживают политику действующего президента.

В своем выступлении в Елисейском дворце Олланд еще раз вспомнил, что обещал во время своей предвыборной компании, а также рассказал, что удалось сделать во Франции. Он заявил, что был, конечно, допущен ряд ошибок. Также политик отметил, что эффективность некоторых мер проявится лишь в будущем, сообщает rbc.ru.

Пожалуй, одним из самых резонансных решений нынешнего президента стала легализация однополых браков. При этом Олланд разрешил таким парам усыновлять детей. Данная новация вызвала бурю протеста среди населения.