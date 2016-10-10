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МИД Франции: Олланд и Путин не намерены обмениваться любезностями

10 октября 2016, 13:34 [ «АН-онлайн» ]

МИД Франции: Олланд и Путин не намерены обмениваться любезностями
фото: globallookpress.com

В понедельник, 10 октября, глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что президенты Франсуа Олланд и Владимир Путин не намерены обмениваться любезностями во время предстоящей встречи.

Эйро заметил, что глава Франции Франсуа Олланд непременно учтет ситуацию в сирийском Алеппо, принимая окончательное решение о встрече с Путиным в Париже 19 октября. Как сообщает агентство Reuters, французская сторона категорически не согласна с тем, что делает РФ, проводя в Алеппо бомбардировки - Франция желает спасти население города. Жан-Марк Эйро подчеркнул, что если встреча президентов состоится, то это ни в коей мере не будет обмен любезностями.

Глава французского МИД также уточнил, что намерен обратиться в Международный уголовный суд с просьбой расследовать возможные военные преступления на территории Сирии.

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