Анонсирована встреча турецкого и российского премьер-министров

В понедельник, 10 октября, турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что в скором времени состоится встреча с его российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Решение о встрече Йылдырыма и Медведева было принято в ходе телефонной беседы. Как сообщает агентство Sputnik, ссылаясь на слова турецкого политика, в настоящий момент прилагается максимум усилий для того, чтобы улучшить отношения с Россией.

Турецкий премьер выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут развиваться и дальше, однако шаги следует осуществлять постепенно. "Все идет быстрее, чем мы ожидали", - заметил он.

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