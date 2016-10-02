Медведев ждет снижения ставок по ипотеке

Дмитрий Медведев считает, что скоро условия позволят снизить ставки по кредитам, включая ипотечные. А так, с точки зрения внедрения современных способов решения жилищной проблемы был сделан хороший шаг вперед.

Об этом заявил глава правительства в интервью программе "Воскресное время" на Первом канале. "В настоящий момент мы можем отметить, что рост цен замедлился, инфляция стала ниже, и это дает основание предполагать, что в относительно короткой перспективе можно будет говорить и о снижении основных банковских ставок, включая ключевую ставку Центрального банка", — заявил Медведев. Он оговорился, что Центробанк самостоятельно решает такие вопросы, но при сохранении существующего тренда, ключевая ставка ЦБ снизится.

Медведев заверил, что государство и впредь будет поддерживать тех, кто берет ипотечный заем.

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