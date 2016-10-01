Медведев - регионам: Вы там мобилизуйтесь и держитесь

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на президиуме Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам предложил регионам активнее собирать налог на прибыль - тогда его часть останется в субъекте.

Как регионы будут это делать, Медведев предлагает решать им самим: «свобода творчества», так сказать, но при этом если поступления от налога на прибыль в федеральную казну регион увеличит, то весь «прирост» получит в свое распоряжение.

Медведев предложил регионам тщательнее оптимизировать расходы и мобилизовать доходы. От различных федеральных инвестиционных проектов субъекты РФ тоже не освобождаются: велено «реально оценить свои возможности», чтобы расходы на инвестиционные проекты не уменьшились, передает «Росбалт».