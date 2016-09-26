Владимир Путин проведет совещание по развитию регионов

Президент России Владимир Путин 26 сентября в Москве подробно обсудит с экспертами экономические проблемы регионов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что неделя у Путина выдалась «рутинная»: президент проведет экспертное совещание по экономическим проблемам регионов, и поскольку работа это кропотливая и долгая, то времени займет много.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин на прошлой неделе на заседании Совета безопасности говорил о несовершенстве госуправления и региональной политики и пообещал в ближашее время это исправить, пригласив членов правительства и представителей субъектов РФ.