Всемирно известный политик, бывший президент СССР Михаил Горбачев дал совет России и США.

Михаил Горбачев убежден, что Москве и Вашингтону следует возобновить переговоры по всей повестке дня, в частности, по ядерной тематике, хотя недавно между странами произошел коллапс взаимного доверия, передает в понедельник, 10 октября, РИА «Новости».

Политик призвал Россию и Соединенные Штаты не зацикливаться исключительно на региональных проблемах, а продолжать активное обсуждение по всем важным вопросам.

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