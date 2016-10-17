Откровения Олланда шокировали французов

СРОЧНО
|16:31  VI Международный форум «Россия – спортивная держава» завершил свою работу |16:23  Человеческие кости нашли в заброшенном пионерлагере |16:13  МИД: угрозы США о новых санкциях без ответа не останутся |15:47  Бурзиев: На ЧЕ по ММА Россия может рассчитывать на «золото» в каждом весе |14:55  Житель Подмосковья угнал из гаража гидроцикл |14:27  Турникет московского метро зажал голову ребенку |13:46  Первые пошли. Остальным готовиться! |13:35  Российский посол назвал «наглой ложью» британские обвинения по Сирии |13:18  Пожар вспыхнул в одной из детских поликлиник Челябинска |12:42  В Москве ограбили дом вице-президента компании МТС |12:16  Абдурахимов встретится с Льюисом на UFC Fight Night 102 |11:44  Житель Подмосковья едва не сгорел из-за Samsung Galaxy |11:16  В Москве девушку изнасиловал мужчина в форме сотрудника полиции |09:42  В Новой Москве рядом с жилым домом расстреляли человека |09:17  Труп женщины нашли в фургоне для доставки мебели в Москве |16.10 21:07  Совет Евросоюза: Антироссийские санкции бессмысленны |16.10 20:29  Под Екатеринбургом грузовик протаранил дом, пять человек погибли |16.10 20:04  В Таиланде слоненок спас тонущего дрессировщика |16.10 19:40  Париж протестует против однополых браков |16.10 17:59  Когда Путин говорил о разведке США, в комнате погас свет (ВИДЕО) |16.10 17:53  NASA отказалось продлевать контракт с Роскосмосом на доставку своих космонавтов на орбиту |16.10 17:39  Боксер Руслан Чагаев объявил о своем уходе из большого спорта |16.10 16:57  Путин рассказал, в каком случае состоится встреча в "нормандском формате" по Украине |16.10 16:28  В Зеленограде агрессивный пациент напал на фельдшера скорой |16.10 16:15  Путин: Вы все - объекты разработок спецслужб! |16.10 16:05  Футбольные фанаты устроили беспорядки после матча “Динамо”-”Факел” |16.10 15:58  На саммите БРИКС приняли итоговую декларацию |16.10 15:38  Владимир Путин - Западу про отмену контрсанкций: Фиг им! |16.10 15:26  Путин про угрозу кибератак: видимо, США немного нервничают |16.10 15:02  Россиянку задержали в аэропорту Афин с нелегальными 2,3 млн евро

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Откровения Олланда шокировали французов

17 октября 2016, 18:32 [ «АН-онлайн» ]

Откровения Олланда шокировали французов
Фото: globallookpress.com

Новая книга с откровениями действующего президента Франции Франсуа Олланд наделала в стране много шума. Книга стала итогом расшифровки нескольких сотен часов разговоров во время проведения более 60 встреч в Елисейском дворце.

Книга вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Так, фраза президента о юстиции как об институте трусости породила такую волну негодования, что Олланду пришлось принести свои извинения. Французские футболисты возмутились из-за высказанного в их адрес пожелания “нарастить мозг”. В отношении же своих противников Олланд и вовсе не стеснялся в выражениях.

Французы были шокированы откровениями лидера страны, и даже ближайшие сторонники Олланда выразили мнение, что президенту следует быть более сдержанными в высказываниях. В связи с этим все больше сомнений появляется насчет того, будет ли Олланд представлять социалистическую партию на выборах в следующем году.

Читайте также:

Другие мировые новости 

См. все новости дня 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Откровения Олланда шокировали французов

Откровения Олланда шокировали французов

Новая книга с откровениями действующего президента Франции Франсуа Олланд наделала в стране много шума. Книга стала итогом расшифровки разговоров во время проведения более 60 встреч в Елисейском дворце.

//Общество

Социальные пенсии в 2017 году могут быть проиндексированы на 2,6%

Социальные пенсии в 2017 году могут быть проиндексированы на 2,6%

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов проинформировал о том, что Кабинет министров предлагает проиндексировать социальные пенсии в 2017 году на 2,6%. Ранее индексация планировалась на уровне фактической инфляции.

//Общество

Московское УФАС проверит достоверность тарифа "Smart Безлимитище"

Московское УФАС проверит достоверность тарифа "Smart Безлимитище"

В Московское управление Федеральной антимонопольной службы поступило заявление с просьбой проверить достоверность рекламы МТС, продвигающей тариф "Smart Безлимитище". Возбуждено дело.

//Общество

Миллиардер Саркисов потратил на празднование 18-летия сына 600 зарплат врача

Миллиардер Саркисов потратил на празднование 18-летия сына 600 зарплат врача

По подсчетам СМИ, бизнесмен Сергей Саркисов выложил за банкет в роскошном ресторане около 12 миллионов рублей. Чтобы заработать такие деньги, российскому врачу необходимо трудиться почти всю жизнь.

//Общество

Внедорожник сына замглавы “Лукойла” был изъят в пользу государства

Внедорожник сына замглавы “Лукойла” был изъят в пользу государства

Московский суд вынес решение изъять в пользу государства Gelandеwagen сына вице-президента компании “Лукойл”, на котором несколько представителей “золотой молодежи” устроили гонки с полицией.

//Общество

Для борьбы с курением Минсельхоз предложил уменьшить размер сигарет

Для борьбы с курением Минсельхоз предложил уменьшить размер сигарет

Накануне конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Минсельхоз пытается найти компромисс между развернутой борьбой с курением и интересами табачных компаний, которым грозит банкротство.

//В мире

Гиви пообещал отомстить за Моторолу всему народу Украины

Гиви пообещал отомстить за Моторолу всему народу Украины

Не только убийцы, но и вся Украина будет расплачиваться за смерть Моторолы, заявил командир механизированного батальона «Сомали» войск ДНР Михаил Толстых (Гиви) в интервью местному интернет-порталу NewsFront.

//Наука

Подо льдами Антарктиды обнаружили внеземную жизнь

Подо льдами Антарктиды обнаружили внеземную жизнь

Уникальный микроорганизм обнаружен в подлёдном озере Восток на материке Антарктида. Генетическое сходство этой бактерии с известными науке земными живыми существами не более 86%, сообщают российские учёные.

//Наука

Ученые выяснили, что инопланетяне питаются лучами

Ученые выяснили, что инопланетяне питаются лучами

Американские ученые провели исследование и сделали удивительное предположение. По их мнению, инопланетяне питаются космическими лучами, которые являются крайне опасными и даже губительными для человека.

//В мире

Прощание с почившим королем Таиланда продлится несколько месяцев

Прощание с почившим королем Таиланда продлится несколько месяцев

13 октября в одной из больниц Бангкока скончался король Таиланда – 89-летний Пхумипхон Адулъядет (Рама Девятый). В стране объявлен год траура. Прощание с монархом может занять несколько месяцев.

//Общество

Депутат Госдумы о блокировке счетов RT: это чисто политическое действие

Депутат Государственной думы от партии ЛДПР, запредседателя комиссии по информационным технологиям Вадим Деньгин выразил мнение, что блокировка счетов телекомпании RT имеет под собой политическую подоплеку.

//Новости ADWILE

//Общество

В честь Моторолы в СПб назовут школу?

В честь Моторолы в СПб назовут школу?

Известный скандальными инициативами депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко дать имя погибшего в ДНР ополченца Моторолы патриотической школе.

//Общество

На следующей неделе в Москве ожидается первый снег

На следующей неделе в Москве ожидается первый снег

Рабочая неделя в Москве и московской области пройдет без осадков. Об этом в эфире Радио«Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

//Общество

Защита “гонщика” на Gelandеwagen заявила о фальсификации доказательств

Защита “гонщика” на Gelandеwagen заявила о фальсификации доказательств

После вынесения приговора по делу о “гонках” на Gelandеwagen защита сына вице-президента компании “Лукойл” Руслана Шамсуарова заявила о том, что представленные обвинением доказательства были сфальсифицированы.

//В мире

Экс-подчиненный Клинтон объяснил, почему она не достойна президентского поста

Экс-подчиненный Клинтон объяснил, почему она не достойна президентского поста

По мнению бывшего охранника Белого дома, Хиллари Клинтон пытается отвлечь внимание американских избирателей, используя устаревшее клише: мол, во всем виноваты русские. И ее поведение вполне закономерно.

//Спорт

VI Международный форум «Россия – спортивная держава» завершил свою работу

VI Международный форум «Россия – спортивная держава» завершил свою работу

Завершил свою работу четырехдневный Международный форум «Россия – спортивная держава». Шестой по счету форум проходил во Владимирской области, на территории спортивного курорта «Доброград» с 10 по 13 октября.

//Происшествия

Человеческие кости нашли в заброшенном пионерлагере

Человеческие кости нашли в заброшенном пионерлагере

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, на территории заброшенного пионерского лагеря, расположенного в районе Покровской рощи Астрахани, найдены останки человека.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Памятник Путину в Крыму обойдётся в 10 млн рублей

Памятник Путину в Крыму обойдётся в 10 млн рублей

Стала известна сумма, необходимая на установку памятника президенту России Владимиру Путину по инициативе местного отделения «Конгресса русских общин»: на установку монумента якобы достаточно собрать 10 млн р.

//Политика

МИД: угрозы США о новых санкциях без ответа не останутся

МИД: угрозы США о новых санкциях без ответа не останутся

Новые ограничительные меры, которые США собираются наложить на Россию, вызовут обязательную ответную реакцию. Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

//Криминал

20-летний насильник и убийца старушек попал под суд

20-летний насильник и убийца старушек попал под суд

Передано в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Переславского района, который обвиняется в изнасиловании 79-летней пенсионерки, убийстве 83-летней женщины, а также в грабеже.

//Криминал

Верх цинизма и бездушия

Верх цинизма и бездушия

7 сентября на 19 км трассы «Совхоз Начикинский – п. Усть-Большерецк» произошло ДТП: 46-летний житель Петропавловска-Камчатского, управляя автомобилем «ToyotaHiluxSurf», не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

//В мире

Крымский депутат назовет будущего сына в честь Путина

Крымский депутат назовет будущего сына в честь Путина

По словам политика, ребенок будет носить имя российского президента и еще двух достойных граждан нашей страны. И это не единственный знак признательности, которую выразили в последнее время жители Крыма Путину.

//Спорт

Бурзиев: На ЧЕ по ММА Россия может рассчитывать на «золото» в каждом весе

Бурзиев: На ЧЕ по ММА Россия может рассчитывать на «золото» в каждом весе

В преддверии чемпионата Европы по ММА, который пройдёт в Санкт-Петербурге 20-21 октября, вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев поделился ожиданиями от турнира.

//Новости партнеров

//Криминал

Проводник насадил на шампур пассажира поезда

Проводник насадил на шампур пассажира поезда

Инцидент произошел в поезде № 301 «Новосибирск-Алматы», во время следования по перегону ст. Топчиха – ст. Алейская Западно-Сибирской железной дороги (Алтайский край), - сообщает портал "НДН.Инфо".

//Общество

Российский МИД прокомменировал блокировку счетов RT в британских банках

Российский МИД прокомменировал блокировку счетов RT в британских банках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что счета российской телевизионной компании RT в Великобритании были закрыты из-за обвинений в нарушении правил вещания.

//В мире

Штаб Клинтон обвинил Трампа в связи с Львом Лещенко

Штаб Клинтон обвинил Трампа в связи с Львом Лещенко

Помощники кандидата в президенты США от демократов снова отличились. Они выложили в интернет агитационный ролик, которым явно хотели напугать американских избирателей. А вместо этого лишь насмешили.

//В мире

Киевский министр потребовал запретить русский язык в аэропортах Украины

Киевский министр потребовал запретить русский язык в аэропортах Украины

Сотрудникам украинских авиакомпаний в скором времени могут запретить использовать русский язык при общении с пассажирами. С соответствующим требованием выступил министр инфраструктуры «незалежной».

//Наука

"Искусственную кожу" для космического робота создают в Самаре

"Искусственную кожу" для космического робота создают в Самаре

В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва приступили к разработке элементов информационно-интегрированной системы для контроля усилия и положения захватов робота.

//Криминал

В Кировской области вор украл деньги прямо из-под спящей хозяйки дома

В Кировской области вор украл деньги прямо из-под спящей хозяйки дома

В Кировской области задержан 22-летний молодой человек, который умудрился ночью вытащить деньги прямо из-под спящей пенсионерки. Обратившаяся в полицию женщина пожаловалась, что у нее пропали сбережения.

//Криминал

Суровые курские рыбаки получили по заслугам

Суровые курские рыбаки получили по заслугам

В Курском районе рыбалка закончилась настоящим боевиком с дракой и погоней. Произошло все еще в августе 2014 года, но виновники были осуждены буквально на днях, - сообщает портал "Курск Сити".

//Криминал

Экс-начальник УФМС по Челябинской области умер в СИЗО

Экс-начальник УФМС по Челябинской области умер в СИЗО

Следственные органы начали проверку по факту смерти заключенного в СИЗО №1 в Челябинске. В частности, тело 48-летнего арестанта обнаружили накануне вечером, 16 октября, в камере изолятора.

//Происшествия

Житель Подмосковья угнал из гаража гидроцикл

Житель Подмосковья угнал из гаража гидроцикл

Житель Московской области вскрыл при помощи лома дверь чужого гаража и угнал оттуда водный мотоцикл стоимостью около 1,4 млн рублей. Мужчина увидел, как хозяин гидроцикла ставил его в гараж.

//Происшествия

Пьяный водитель сбил девочку и уехал домой спать

Пьяный водитель сбил девочку и уехал домой спать

Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером в Кильмезском районе Кировской области. Пьяный мужчина, которого два месяца назад лишили водительских прав, наехал на 13-летнюю школьницу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры