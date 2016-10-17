Откровения Олланда шокировали французов

Новая книга с откровениями действующего президента Франции Франсуа Олланд наделала в стране много шума. Книга стала итогом расшифровки нескольких сотен часов разговоров во время проведения более 60 встреч в Елисейском дворце.

Книга вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Так, фраза президента о юстиции как об институте трусости породила такую волну негодования, что Олланду пришлось принести свои извинения. Французские футболисты возмутились из-за высказанного в их адрес пожелания “нарастить мозг”. В отношении же своих противников Олланд и вовсе не стеснялся в выражениях.

Французы были шокированы откровениями лидера страны, и даже ближайшие сторонники Олланда выразили мнение, что президенту следует быть более сдержанными в высказываниях. В связи с этим все больше сомнений появляется насчет того, будет ли Олланд представлять социалистическую партию на выборах в следующем году.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня