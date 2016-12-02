Трамп заявил, что Пентагон возглавит «Бешеный пес»

Избранный президент США решил, кого он хочет видеть на должности министра обороны страны. Дональд Трамп заявил, что этот пост должен достаться Джеймсу Маттису.

Избранник нового американского лидера является генералом Корпуса морской пехоты США в отставке. О его назначении Трамп объявил на встрече со своими сторонниками. При этом он попросил всех присутствующих сохранить данную информацию в тайне. Также сообщается, что Трамп говорил о генерале, используя его прозвище «Бешеный пес», передает rbc.ru.

Правда, кандидатуру Маттиса должен одобрить еще Конгресс США. Пентагон может возглавить лишь тот, кто не состоял на действительной военной службе семь лет. Иначе требуется получить «добро» от Конгресса.

Джеймс Маттис известен своей позицией по отношению к Ирану. Он считает, что Америке стоит вести себя жестче с этой страной.