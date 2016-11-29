На YouTube появилось видео последних минут жизни бразильских футболистов, разбившихся при заходе на посадку неподалеку от аэропорта города Медельин на северо-западе Колумбии, в интернете можно также увидеть последнюю фотографию команды.









Футболисты «Шапекоэнсе» летели в Колумбию на первый матч финала Кубка Судамерикана против местной команды «Атлетико Насьональ». По предварительным данным, катастрофа произошла из-за нехватки топлива. Из 81 человека, находившегося на борту лайнера, удалось выжить шестерым. Это 27-летний защитник Алан Рошаль (его личность официально подтверждена), голкипер Данило, массажист, бортпроводница и еще двое, чьи личности пока не называются. В числе пассажиров рокового рейса находился Андерсон Пайшау - сын экс-тренера московского ЦСКА по физподготовке Паулу Пайшау, сообщает RT.

В среду, 30 ноября, в Бразилии объявлен государственный траур по 75 погибшим.