В полиции колумбийского департамента Антокия, где разбился самолет с бразильской командой «Шапекоэнсе», заявили о гибели 75 человек из 81, находившихся на борту в момент трагедии. Поиски на месте крушения прекращены.

Спасатели уверены, что выживших больше нет. Благодаря тому, что лайнер не взорвался от удара о землю, удалось спасти шесть человек. Это 27-летний защитник Алан Рушел (его личность официально подтверждена), вратарь Данило, голкипер Джексон Джексон Фоллманн и еще трое, чьи личности пока не называются.

Футболисты «Шапекоэнсе» летели в Колумбию на первый матч финала Южноамериканского кубка против местной команды «Атлетико Насьональ». Самолет боливийской авиакомпании LaMia разбился около полуночи по местному времени (8:00 мск) в окрестностях города Рионегро. Южноамериканская футбольная федерация (CONMEBOL) приостановила на неопределенный срок все матчи и футбольную деятельность после крушения лайнера с футбольной командой.





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