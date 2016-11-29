Рано утром во вторник, 29 ноября, в сети появились первые фотографии с места крушения пассажирского самолета в Колумбии.

На борту воздушного судна в момент трагедии, согласно последним данным, находился 81 человек. Страшные снимки опубликовал сегодня интернет-сайт радиостанции 360 Radio Colombia. Уточняется, что самолет с футбольной командой на борту, рухнувший в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон, распался на две части.

Как отметил полковник Бонилья из гражданской авиации, вероятно, шестеро пассажиров выжили благодаря тому, что летательный аппарат не взорвался при ударе о землю.