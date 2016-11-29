В Бразилии объявили траур

Власти Бразилии приняли решение объявить в стране траур в грядущую среду, 30 ноября, в связи с крушением в колумбийской провинции Антиокия в районе Ла-Уньон пассажирского самолета.

На борту аварийного лайнера в момент крушения находился 81 человек, в частности, игроки популярного бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Согласно последней информации, траур будет объявлен по 75 пассажирам самолета. Уточняется, что шестерым счастливчикам удалось выжить.

Ранее в СМИ появились первые фотографии с места чудовищного падения воздушного судна. Позже был обнародован список имен погибших.