Администрация Обамы считает победу Трампа справедливой

Результаты выборов президента США отражают волю американских избирателей. С таким заявлением выступила администрация действующего главы государства Барака Обамы.

Как говорится в заявлении, Белый дом уверен в том, что голосование прошло без нарушений законодательства. Администрация Обамы считает, что выборы были свободными и справедливыми.

Это заявление послужило ответом политикам, которые настаивают на пересчете голосов в ряде штатов. Ранее в субботу стало известно, что эта процедура будет проведена в Висконсине.

Напомним, выборы 8 ноября ознаменовались триумфом Дональда Трампа. Республиканцу, вопреки всем прогнозам, удалось обойти по числу выборщиков демократку Хиллари Клинтон, которая считалась безоговорочным фаворитом кампании.