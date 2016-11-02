Кандидат в президенты США, экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон готовится праздновать победу на выборах. Всего через полчаса после их окончания в Нью-Йорке должен состояться заказанный ею салют на реке Гудзон.

Как сообщает The New York Post, праздничный фейерверк был заказан до начала повторного расследования ФБР в отношении Клинтон и вбросов компромата в отношении её мужа Билла. Самонадеянность Хиллари удивила муниципальные власти, полицию и пожарных. «А если она проиграет, то продаст ли фейерверк Трампу за полцены?» - задается вопросом издание. Можно не сомневаться, что подобные действия кандидатов российской правящей партии в тех же США немедленно назвали бы признаком запланированной фальсификации результатов выборов.

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