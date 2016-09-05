Американские СМИ узнали о страшной болезни Хиллари Клинтон

Нынешние президентские выборы в США характерны обсуждениями тем здоровья кандидатов. И это неудивительно: Дональду Трампу – 70 лет, а его оппонентке Хиллари Клинтон – 69. Но Трамп опережает Хиллари по здоровью.

Предвыборный штаб Клинтон, чтобы развеять все слухи о нездоровье Хиллари, разрешил журналистам летать на самолете вместе с ней, - эффект получился обратный: и журналисты, и пользователи соцсетей стали делиться наблюдениями «тяжелого недуга» Клинтон. Кадрами неадекватного поведения Хиллари завалены соцсети. Люди заметили, что на публичных выступлениях ее всегда мучает кашель и конвульсии, что очень похожи на эпилепсию. За Хиллари заметили привычку судорожно смеяться, вероятно, чтобы скрыть приступ…

Известные врачи США подтверждают сомнения избирателей: врач Марк Сигель сообщил, что в кровеносных сосудах мозга Клинтон обнаружили тромб. Но – до выборов осталось два месяца и здоровье кандидатов – табу. За разговоры о здоровье кандидатки на пост президента США теперь можно лишиться работы.

Избиратели тем временем мотают на ус: если от нас что-то скрывают, значит, это «что-то» - нечисто…