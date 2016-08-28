Советник Обамы – о Трампе: мы имеем дело с психопатом!

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Ангела Меркель: антироссийские санкции снимать рано, но...
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Германия осадила попытки Польши вмешаться в "нормандский формат"
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Французский МИД: Сирия - ловушка для России
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Немецкий политик рассказал, чем Обама насолил Путину
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"Урал" - "Арсенал": боевая ничья
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В Киеве паника: Херсон хочет присоединиться к России
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Россияне взяли "золото" на чемпионате Европы по высшему пилотажу
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Американцы получат лицензии отстраненных от паралимпиады россиян
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Коллеги рассказали о материальных затруднениях в информагентстве Щетинина
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Очевидцы сняли на видео погром цыганских домов под Одессой
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Друг Щетинина заявил, что журналист болезненно переживал одиночество
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Половина населения страны удовлетворена развитием экономики
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Сотрудник сахалинского заповедника выжил в схватке с медведем
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На месте гибели журналиста в киевской квартире обнаружена предсмертная записка
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Депутат Госдумы: иностранные политики пытаются создать негативный образ России
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В Нижегородской области восемь детей отравились в оздоровительном лагере
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Депутат Госдумы: отношения России и Запада сейчас хуже, чем в холодную войну
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В Барнауле при пожаре на складе погиб человек
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Журналист Александр Щетинин найден мертвым в своей квартире в Киеве
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Исинбаева заявила, что не планирует покидать Россию после избрания в МОК
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В Грозном из-за разгула стихии погибла девушка
|27.08 17:54
Сергей Лавров побеседовал с главой МИД Венгрии
|27.08 15:35
Инвестор вложит 1,3 миллиарда в тульский завод
|27.08 15:35
Очевидцы рассказали о страшном пожаре на московском складе
|27.08 15:12
Газовый баллон взорвался в одной из московских квартир
|27.08 14:35
Президента Молдавии освистали во время выступления
|27.08 14:20
Во время пожара в типографии погибла молодая девушка
|27.08 13:43
Шестилетнюю девочку, пострадавшую от педофила, экстренно доставили в Астану
|27.08 13:16
В одном из бизнес-центров Омска в шахту рухнул лифт с человеком
|27.08 12:22
Названа причина пожара на складе в Москве