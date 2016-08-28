Советник Обамы – о Трампе: мы имеем дело с психопатом!

Советник президента США Барака Обамы Дэвид Плуфф в интервью телеканалу NBC в отношении кандидатуры Дональда Трампа был весьма несдержан. "Попросту говоря, мы имеем дело с психопатом" – так описал Трампа Плуфф.

В настоящее время Дэвид Плуфф консультирует предвыборный штаб демократов (Хиллари Клинтон), а недавно был политическим советником Барака Обамы. Плуфф считает, что Трамп никак не может исполнять обязанности Президента США, так как он - психопат, то есть «подходит под клиническое определение этого слова».

Свой диагноз Плуфф поставил, изучив поведение кандидата Трампа: невероятно завышенная самооценка, патологическая ложь и отсутствие сострадания и чувства вины.

Пока кандидаты в президенты Америки обсуждают здоровье друг друга, сами американцы, согласно опросам, все больше склоняются к тому, чтобы на выборах поставить галочку в графе «против всех».

Всеобщие выборы в США намечены на 8 ноября.