Европарламент: Дадина необходимо немедленно и безоговорочно освободить

В Европарламенте приняли резолюцию, которая касается дела Ильдара Дадина, осужденного в России за нарушения правил проведения митингов.

Депутаты не просто порекомендовали освободить заключенного, а потребовали сделать это немедленно и безоговорочно. Также они считают, что дело Дадина необходимо расследовать. Причем делать это должны независимые эксперты. Также Европарламент настаивает на «прозрачности» проведения расследования.

Помимо этого депутаты считают, что необходимо дать свободу не только Дадину, но и всем, кто заключен в тюрьму в РФ на основании ложных обвинений. По их мнению, эти люди пострадали, так как воспользовались своим правом на выражение мыслей.

Также в Европарламенте заявили, что случай с Дадиным не единственный. Постоянно поступают сообщения о том, что в уголовно-исполнительной системе России имеет место жестокое обращение с людьми, которое остается без наказания, сообщает rbc.ru.

Европарламент считает, что необходимо выработать единую политику в отношении РФ, а также разработать санкции для наказания виновных в случае в Дадиным.