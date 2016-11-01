ФСИН записала видео, на котором Дадин отрицает факт применения пыток

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил во вторник, 1 ноября, что факт применения насилия к оппозиционеру Ильдару Дадину не подтвердился.

Ни сам активист, ни медосмотр не дали оснований думать, что информация о пытках правда, сообщает сегодня Slon. Замдиректора ФСИН заметил, что в настоящий момент на теле Ильдара Дадина не зафиксировано ни единого повреждения - это запротоколировали медицинские работники.

Кроме того, Максименко добавил, что факт применения наручников к оппозиционеру 12 сентября текущего года имел место быть. Нарушений пока не выявлено - сила применялась сотрудниками колонии из-за того, что Дадин отказывался выходить из камеры и хватал их за одежду.