Колонию, где пытали оппозиционера Дадина, посетит Совет по правам человека

Сегодня стало известно, что представители президентского Совета по правам человека намерены посетить исправительную колонию номер 7, где якобы истязали оппозиционного активиста Ильдара Дадина.

Глава СПЧ России Михаил Федотов отметил, что ему известно о резонансной ситуации с оппозиционером и подчеркнул, что Совет весьма сильно обеспокоен случившимся и намерен отправить своих представителей, чтобы те на месте проверили данное сообщение.

Как сообщает РИА "Новости", если разрешение ФСИН будет дано во вторник, то члены Совета отправятся прямо сегодня.

Напомним, ранее стало известно о том, что Следственный комитет РФ приступил к доследственной проверке достоверности заявления Ильдара Дадина о том, что его пытали.