В Карелии заключенный написал письмо жене, где рассказал о пытках в колонии

В СМИ попало письмо, написанное заключенным своей жене из сегежской ИК-7 в Карелии. В нем Ильдар Дадин рассказал о невероятных пытках и издевательствах, которым его там подвергают.

Ильдар попал в колонию в сентябре этого года из-за участия в одиночных пикетах. С тех пор, по словам заключенного, его жизнь превратилась в ад, сообщает meduza.io, в распоряжении которой оказалось письмо Дадина.

Как рассказывает Ильдар, в заключении у него отобрали все вещи, затем подкинули лезвия, чтобы вскоре их найти. Как утверждает мужчина, это распространенная практика среди новичков. Она предназначена для того, чтобы сразу отправлять их в штрафной изолятор и ставить там на место.

В ШИЗО у Ильдара отобрали абсолютно все вещи, включая зубную щетку и туалетную бумагу. Заключенный посчитал это незаконным и объявил голодовку. Дальше началось самое страшное.

По утверждению Дадина, он постоянно подвергается ужасным избиениям и страшным пыткам. Его подвешивают за руки, пристегнутые за спиной наручниками. Грозятся изнасиловать и даже убить. По словам мужчины, все видеозаписи в колонии сфабрикованы. По словам заключенного, такое же отношение и к остальным отбывающим наказание.

Ильдар утверждает, что переписку проверяют, поэтому у него нет связи с внешним миром. Письмо, адресованное жене Анастасии Зотовой записал адвокат заключенного. Ильдар попросил его придать послание широкой огласке.

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