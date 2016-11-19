Обама отказался помиловать Сноудена

Уходящий президент Соединенных Штатов Барак Обама отказался помиловать бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, несмотря на то, что к нему неоднократно поступали просьбы об этом.

В частности, не так давно к помилованию бывшего аналитика АНБ призвал сайт WikiLeaks. Кроме того, ряд известных бизнесменов и деятелей искусства, среди которых один из основателей Apple и актер Дэниел Рэдклифф, выступили в защиту Сноудена. Сам же он в середине сентября тоже обратился к американскому лидеру с просьбой о помиловании.

Тем не менее в интервью немецкому журналу Spiegel Обама подчеркнул, что Сноуден пошел вразрез с правилами и этикой спецслужб. Президент Соединенных Штатов заявил, что не может помиловать человека, который не предстал перед судом.

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