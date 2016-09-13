Эдвард Сноуден попросил Обаму о помиловании

Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден попросил президента страны Барака Обаму помиловать его. Экс-агент АНБ уверен, что его действия пошли на пользу Соединенным Штатам.

Организованный им слив информации благотворно сказался на политике Белого дома и имел положительные последствия для страны, считает Сноуден. "Конгресс, суды и президент – все они поменяли собственную политику из-за тех публикаций", - добавил он, пишет The Guardian.

У Обамы есть право помиловать Сноудена до января 2017 года, пока он занимает пост президента США. Издание отмечает, что шансы на такое развитие событий крайне невелики.

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