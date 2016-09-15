Дэниел Рэдклифф попросил Обаму помиловать Сноудена
15 сентября 2016, 13:20 [ «АН-онлайн» ]
Интернет-пользователи выступили с обращением к американскому президенту Бараку Обаме помиловать бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена и позволить ему вернуться на родину. Как сказано в составленной сторонниками Сноудена петиции, он выступил в защиту пользователей сети, и теперь они в свою очередь вступаются за него.
В числе прочих петицию подписали американский актер Дэниел Рэдклифф, известный по главной роли в фильмах о Гарри Поттере, и один из основателей компании Apple Стив Возняк, назвавший Сноудена своим героем.
Пользователи установили на главной странице сайта с опубликованной петицией счетчик, отсчитывающий дни до окончания пребывания Обамы на посту президента Соединенных Штатов. Именно столько времени остается у американского лидера, чтобы подписать указ о помиловании Сноудена. В настоящее время бывший спецагент проживает в России.
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