Эрдоган разочаровался в политике Вашингтона

Реджеп Эрдоган подверг резкой критике внешнюю политику США и заявил, что разочарован в американском руководстве.

Недовольство президента Турции вызывает, прежде всего, тот факт, что США не могут прекратить войну в Сирии. Как отметил Эрдоган в интервью каналу CBS News, боевые в действия в Арабской Республике создали для соседней Турции ряд серьезных проблем. В частности, в страну хлынул поток беженцев – около 3 млн человек.

Кроме того, Эрдогану не нравится то, что Вашингтон отказался выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена. Напомним, минувшим летом в Турции попытались захватить власть военные. В организации путча Анкара обвинила Гюлена, который является политическим оппонентом Реджепа Эрдогана. Несмотря на то, что США и Турцию связывают союзнические отношения, Вашингтон не пошел навстречу Эрдогану в вопросе экстрадиции Гюлена, проживающего в штате Пенсильвания.