Украина и Америка не поддержали в ООН резолюцию о борьбе с нацизмом
18 ноября 2016, 07:14 [ «АН-онлайн» ]
В 3-м комитете Генассамблеи ООН прошло голосование за резолюцию, предложенную Россией. Документ касается целого ряда важных аспектов жизни.
Россия проявила обеспокоенность тем, что становятся популярными нацистские движения. Более того, их прославляют, воздвигая, в том числе, памятники в их честь. При этом монументы, которые установлены тем, кто боролся с нацизмом, наоборот, оскверняют. Также РФ выразила надежду, что ООН позаботится о принятии соответствующих правовых норм, которые будут затрагивать область образования. По мнению нашей страны, недопустимо не признавать, что в Великую отечественную войну совершались преступления против людей, сообщает lenta.ru.
Данный документ набрал более 130 голосов. Около пятидесяти стран воздержались. В основном, это члены ЕС. При этом США и Украина резолюцию не поддержали. Они объяснили это тем, что Россия может использовать документ в своих целях. К тому же он якобы ущемляет свободу выражения мыслей. Кстати, Америка и «незалежная» уже третий раз подряд не поддерживает подобные резолюции.