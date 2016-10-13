Генассамблея утвердила нового главу ООН

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш станет новым генсеком ООН с 1 января 2017 до 31 декабря 2021 года: сегодня Генеральная ассамблея утвердила его кандидатуру на этот пост. Пан Ги Мун уходит.

Последний возглавлял ООН рекордные десять лет, два срока подряд, знает лично своего преемника и считает отличным выбором для организации. Одобрение кандидатуры Советом Безопасности ООН уже получено.

Одобрил кандидатуру и другой экс-генсек ООН Кофи Аннан, назвав Гутерриша высококвалифицированным кандидатом. А глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже поздравил будущего генсека с выдвижением, назвав его выдающимся и неравнодушным комиссаром ООН по делам беженцев. Хорошо отозвались о выборе нового главы ООН представители США и Великобритании, так что вряд ли Гутерришу кто-либо помешает стать генеральным секретарём с нового года.

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