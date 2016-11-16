Резолюция ООН: Россия ущемила права жителей Крыма

Украине по-прежнему не дает покоя тот факт, что Крым вошел в состав России. Так, «незалежной» удалось добиться, чтобы в третьем комитете Генассамблеи ООН приняли резолюцию, касающуюся России и Крыма.

В документе утверждается, что РФ ущемила права человека при присоединении полуострова. Россию призывают положить этому конец, а также рекомендуют допустить на территорию полуострова международную миссию наблюдателей, сообщает ТАСС.

Анатолий Викторов, директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, заявил, что Украина, которая так беспокоится о правах жителей полуострова, устроила им блокаду. При этом сами крымчане хотели бы жить так, как живут. То есть в условиях мира, экономической и социальной стабильности.

Также было отмечено, что документ инициировала страна, которая сама отличается постоянным ущемлением прав человека на своей территории.