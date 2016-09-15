Последние украинские мосты в Крым могут сгореть

Транспортное горло, связывающее Крым и Украину становится все уже и уже, отдаляя полуостров от его украинского прошлого. Уже более двух лет авиа- и железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной разорвано, а услуги автоперевозок осуществляются только частными предпринимателями, зачастую нелегально. Минувшим летом «праведный гнев» украинцев обрушился именно на головы этих перевозчиков вместе с их клиентами за компанию – мол, нечего в оккупированном Крыму отдыхать, езжайте в Одессу. Устраивали протестные акции, боролись с рекламой отдыха в Крыму, угрожали…. Однако сезон уже закончился, а дамоклов меч все еще висит над головами автоперевозчиков.

После громкой истории с нападением на офис телеканала «Интер» в Киеве, радикалы, устроившие поджог, анонсировали расправу еще над целым рядом «непатриотических» организаций. Известен «расстрельный список» стал от ярого националиста, лидера УНА-УНСО Дмитрия Корчинского. Комментируя журналистам открытое обращение к Фирташу (совладельцу «Интер», - ред.), составленное радикалами, он поделился и их планами на ближайшее будущее.

«Согласно этому письму и достигнута договоренность. Придержется ли ее господин Фирташ, покажут ближайшие несколько дней. Между тем активисты, временно прекратили блокаду Интера, проводят совещание, чтобы определить мишень на следующую неделю. Среди предложений, которые обсуждаются: холдинг «Вести», телеканал «Украина», радио «Шансон», перевозчики в Крым и РФ, Сбербанк Московии и тому подобное», - рассказал Корчинский.

Стоит отметить, что все вышеназванные организации уже подвергались нападением со стороны радикально настроенных группировок. Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров.

В 2015 году прошел целый ряд протестных акций против работы холдинга «Вести». Самой яркой и запоминающейся оказалась акция – «марш Зомби». Тогда загримированные активисты призывали прохожих не прекращать читать «правдивейшую кремлевскую пропаганду» и распространять газету среди знакомых и родственников. Кроме того в июне 2015 года на «Вести.Репортер» СБУ завела уголовное дело.

В феврале 2016 года в офис радио «Шансон» в Киеве пришли представители Всеукраинского союза ветеранов АТО, а также представители националистических организаций. Они в грубой форме потребовали у директора радиокомпании Анатолия Евтухова прекратить трансляцию российского медиа-контента. Активисты выразили уверенность, что «Шансон» целенаправленно занимается пропагандой «русского мира» в Украине.

Позднее в этом же месяце украинские националисты (активисты ОУН) забросали брусчаткой офис СКМ - компании олигарха Рината Ахметова. Однако на этом радикалы не остановились и разгромили здание Сбербанка России и Альфа Банка. Помещения забросали камнями, были слышны взрывы петард. Активисты скандировали «Революция!».

В апреле этого года было совершено нападение на офис телеканала «Украина». В помещение ворвались пятнадцать человек в масках и вылили в холле жидкость красного цвета, похожую на кровь. Разбросав на полу листовки, нападающие покинули помещение.

Последним и наиболее ярким примером борьбы радикалов то ли с «русским миром» то ли со свободой слова в Украине стал поджог и блокирование работы телеканала «Интер».

Так что из всего озвученного Корчинским списка не пострадали пока только офисы автоперевозчиков. Но, судя по тому, как методично и целенаправленно приводятся в исполнение «народные приговоры», расправа не за горами.

Пока активисты продолжают «разбираться» с «Интером», однако перевозчики уже насторожились.

«Мы об этом слышали и это не может не настораживать. Наша транспортная компания одна из крупнейших среди тех, кто занимается перевозками на территорию Крыма и России и у нас, в отличие от многих других, офис действительно есть. Мы уже заключили договор с крупным охранным агентством, но учитывая методы этих «активистов», не уверен, что они смогут нас защитить. Сейчас обсуждаем возможность работы наших операторов на дому», - рассказал «Аргументам недели» администратор одной из киевских транспортных компаний, пожелавший сохранить анонимность.

Он подчеркнул, что более половины перевозчиков, совершающих поездки в Крым и Россию, работают нелегально – у многих нет офисов, а на их сайтах не указаны даже условные юридические адреса, так что в опалу попадут только добросовестные перевозчики, чьи офисы удастся отыскать радикалам.

В Крыму тоже уже наслышаны о планах националистов. При этом местные политологи уверены, что радикалы могут перейти от слов к делу в ближайшее время.

«Да, это очень серьезная угроза, потому что в этом случае они просто-напросто превратятся в обыкновенных махновцев, которые будут просто сшибать дань с людей. Естественно, не обойдется без случаев насилия над пассажирами. Такой сценарий вполне вероятен. Самое неприятное, что нет никого, кто мог бы их остановить или как-то скорректировать, потому что нынешние власти Украины на это просто неспособны», - комментирует Владимир Джаралла.

В то же время он подчеркнул, что сильно сомневается в озвучиваемых националистами мотивах – борьба с «агрессором», «российской пропагандой» и так далее.

«Они находятся вне контроля. Бандитизм, который был осуществлен в отношении телеканала «Интер», это борьба кланов в украинской элите. Понятно, что ПОРОШЕНКО был недоволен информационной политикой, а у их конкурента господина КОЛОМОЙСКОГО, как всегда, на первом плане деньги. Борьба идет за рекламный рынок, пусть и в какой-то степени сдувшийся. Поэтому отозваны с фронта так называемые добровольцы, превратившиеся уже давно в банды наемников, которые служат тому, кто им платит, с удовольствием были взяты на подряд для выполнения этой задачи. Однако задача выполнена, с ними расплатились естественно не полностью. И теперь они начинают размышлять о том, где можно действовать дальше», - выдвинул свою версию происходящего Джаралла.

Учитывая требования, которые были выдвинуты захватчиками «Интера» господину Фирташу, говорить о том, что погром был устроен исключительно из патриотических побуждений действительно сложно.

«1. Введение в «Интер Медиа Групп» Наблюдательного Совета.

2. Введение в Совет Правления двух представителей воинов АТО

3. Расформирование «НЕС» с увольнением всех руководителей, причастных к антиукраинской процесса «Столярова - Муравьев».

4. Отстранение от контроля за новостями Сергея Левочкина и Игоря Шувалова (политтехнолога и гражданина РФ, который до сих пор отвечает за информацию на «Интере»)

5. Освобождение и отстранение от канала Анны Безлюдной, де-факто руководителя всего канала», - указано в обращении к Фирташу.

По сути, выполнение этих требований будет означать передачу телеканала под контроль группе националистов – точнее, их руководству – заказчику.

Но, если в случае «Интера» и других украинских медиа, с которыми собираются «разбираться» националисты, выгода очевидна, то, что можно получить от небогатых и не влиятельных транспортных компаний – неизвестно. Зато, возможно, именно тот факт, что с автоперевозчиков «нечего поиметь» станет решающим в выборе очередной жертвы для нападения. И именно это станет спасением тысяч крымчан и украинцев, для которых связь между полуостровом и Украиной – это связь с родными и близкими, друзьями и любимыми…

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