Бывшая украинская военнослужащая, а ныне депутат Верховной Рады Надежда Савченко резко высказалась в адрес своих коллег.

Политик рассердилась из-за того, что депутаты вносят правки в законопроект, который она составила. Савченко отметила, что ее коллеги в Верховной Раде не желают справедливо разобраться в ситуации, а пытаются политически спекулировать, чем лишь демонстрируют людям то, что они "бараны".

По словам разгневанной экс-военнослужащей, один "баран" имеет более крупные рога, чем другой, однако суть от этого не меняется, передает сегодня РИА "Новости".