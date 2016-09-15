Надежда Савченко: я бы не стала шпионить на Россию

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина», а в недавнем прошлом осужденная в России военная летчица Надежда Савченко объяснила, почему она не стала бы «служить российским шпионом».

Надежда Савченко сделала это признание в ходе интервью украинскому журналисту Анатолию Шарию, передает УНИАН. Журналист спросил Савченко, каково ей быть российским шпионом, но депутат не поддалась на провокацию и ответила, что понятия не имеет, каково это, поскольку не стала бы никогда работать на Москву. Бывшая летчица призналась, что просто «не любит Россию настолько, чтобы служить ради неё шпионом» и уточнила, что агентом Кремля не является.