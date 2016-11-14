Игорь Додон: де-факто Крым - российская территория

Выигравший президентскую гонку в Молдавии Игорь Додон напомнил, что уже заявлял о своем признании Крыма российским. При этом ранее он уже обещал, что первый визит в качестве президента республики совершит в Москву.

По словам нового президента, республика должна очень осторожно подходить к крымскому вопросу в связи с собственными проблемами с Приднестровьем. В настоящее время Молдавии лучше вообще избегать каких-либо серьезных шагов, поскольку она рискует потерять эту территорию.

При этом Додон напомнил, что ранее он уже говорил о фактической принадлежности полуострова Российской Федерации, хотя де-юре это пока еще не признано странами Запада.

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