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Новый президент Молдавии намерен сдержать обещание насчет визита в Москву

14 ноября 2016, 15:17 [ «АН-онлайн» ]

Новый президент Молдавии намерен сдержать обещание насчет визита в Москву
Фото: globallookpress.com

Лидер партии социалистов Молдавии Игорь Додон, победивший на прошедших накануне в республике президентских выборах, пообещать выполнить свое предвыборное обещание относительно визита в Москву.

Он заявил, что намерен сдержать слово и в первую очередь в качестве президента Молдавии посетить российскую столицу. “Свое слово я держу”, - подчеркнул новый президент.
 
Вчера в Молдавии состоялся второй тур прямых президентских выборов. По данным ЦИК, явка составила 53,27 процента, то есть на момент закрытия избирательных участков проголосовали 1 миллион 601 тысяча 434 гражданина республики. По итогам подсчета голосов было объявлено, что победу в президентской гонке одержал Игорь Додон. Однако его конкурент Майя Санду заявила о плохой организации прошедших выборов.

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