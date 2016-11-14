Новый президент Молдавии намерен сдержать обещание насчет визита в Москву

Лидер партии социалистов Молдавии Игорь Додон, победивший на прошедших накануне в республике президентских выборах, пообещать выполнить свое предвыборное обещание относительно визита в Москву.

Он заявил, что намерен сдержать слово и в первую очередь в качестве президента Молдавии посетить российскую столицу. “Свое слово я держу”, - подчеркнул новый президент.

Вчера в Молдавии состоялся второй тур прямых президентских выборов. По данным ЦИК, явка составила 53,27 процента, то есть на момент закрытия избирательных участков проголосовали 1 миллион 601 тысяча 434 гражданина республики. По итогам подсчета голосов было объявлено, что победу в президентской гонке одержал Игорь Додон. Однако его конкурент Майя Санду заявила о плохой организации прошедших выборов.

Читайте также:

Предварительные итоги выборов президента Молдавии: побеждает Игорь Додон

См. все новости дня