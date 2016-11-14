Тимошенко позвала украинцев на третий Майдан

Ранее “АН-онлайн” уже сообщали о том, что на Украине готовятся масштабные протестные акции, которые планируется начать в ноябре. Предполагалось, что акции будут связаны с высокими ценами на коммунальные услуги.

В ходе своего сегодняшнего выступления в Верховной Раде лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко объявила, что завтра, 15 ноября, жители Украины, в том числе и пенсионеры, выйдут на улицы в знак протеста против падения курса и повышения тарифов. Политик выразила убеждение, что только сами граждане в силах восстановить справедливость и поставить на место коррумпированную власть в стране, где все ключевые посты заняты бизнес-партнерами действующего президента.

Тимошенко также добавила, что чиновникам удобно “прикрываться войной” и перекладывать вину на Россию, чтобы беспрепятственно грабить Украину. По ее словам, протестные акции вызваны недовольством граждан сложившейся в стране экономической ситуацией и к Кремлю не имеют никакого отношения.



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