СМИ: Тимошенко готовит “тарифный майдан”

Ряд СМИ сообщил о подготовке масштабных протестных акций, которые пройдут в Киеве в конце осени и начале зимы. Общественные организации, чья деятельность связана с партией “Батькивщина” и возглавляющей ее Юлией Тимошенко, планируют провести акции в связи с высокими ценами на коммунальные услуги.

Сообщается, что уже было закуплено до пятисот палаток для дальнейшего их использования в акциях, запланированных на октябрь, ноябрь и декабрь. Главной целью является досрочное проведение сначала парламентских, а затем и президентских выборов. Планируется, что в акциях примут участие профсоюзы.

На 11 октября запланирована протестная акция железнодорожников, однако по словам председателя украинской Конфедерации профсоюзов, она не связана ни с одной из политических партий.

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