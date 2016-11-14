Трамп заявил, что он против абортов

Будущий президент США Дональд Трамп довольно жестко высказывался против абортов и ранее. На сегодняшний день его позиция осталась неизменной.

Трамп заявил, что претендент на вакантное место в Верховный суд должен быть противником искусственного прерывания беременности. Также он добавил, что если вопрос абортов пересмотрят на федеральном уровне, то отдадут в ведение штатов, сообщает rosbalt.ru.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что за аборты должны отвечать и женщины. Это мнение подверглось жесткой критике, и он несколько пересмотрел его. Трамп стал заявлять, что ответственность за прерывание беременности лежит только на медиках.