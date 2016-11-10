Мелания Трамп не собирается вкалывать ботокс - надеется постареть достойно

Супруга 45-го президента США Мелания Трамп заявила, что она категорически против ботокса и намерена постареть достойно.

Бывшая модель отметила, что ведет здоровый образ жизни и заботится о коже и теле. Интересно, что 46-летнюю Меланию Трамп нередко обвиняют в увлечении пластической хирургией, считается, что она делала маммопластику, ботокс, а также закачивала филлер в скулы, вследствие чего у нее возник характерный прищур.

Как сообщает Spletnik, на самом деле женщина ежедневно употребляет семь порций фруктов и уделяет огромное внимание увлажнению кожи. Ее старые подруги утверждают, что даже в школе будущая первая леди США не позволяла себе появляться на публике не при полном параде.