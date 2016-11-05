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Супруга Дональда Трампа нелегально работала в США

5 ноября 2016, 09:42 [ «АН-онлайн» ]

Супруга Дональда Трампа нелегально работала в США
фото: globallookpress.com
Супруга кандидата на пост президента США, миллиардера Дональда Трампа Мелания несколько месяцев нелегально работала в стране.
 
Предполагается, что Мелания Трамп заключала модельные контракты в США раньше, чем было позволено законом. То есть, согласно данным агентства Associated Press, которое ссылается на ряд документов, супруга Дональда Трампа работала в Штатах нелегально.
 
Отмечается, что красавица из Словении заключила в августе 1996 года десять контрактов с модельными агентствами на общую сумму 20 тысяч долларов, а официальное разрешение на работу она получила лишь в октябре.
 
 

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