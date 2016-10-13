Американки жалуются на приставания Трампа

После скандала, разразившегося из-за грубых высказываний Дональда Трампа о женщинах, на эксцентричного миллиардера, претендующего на пост президента США, посыпались обвинения в домогательствах.

В данный момент о приставаниях со стороны Трампа заявили уже четыре женщины. Так, одна журналистка рассказала, что в 2005 году миллиардер домогался ее, когда она приехала, чтобы взять интервью у Трампа и его жены. По заявлению другой американки, в том же 2005 году миллиардер приставал к ней в лифте в небоскребе Trump Tower.

Еще одна женщина утверждает, что Трамп приставал к ней тринадцать лет назад во время концерта, проводившегося в его поместье. А 74-летняя американка призналась, что тридцать лет назад летела в соседних креслах с Трампом и ей пришлось пересесть из-за его домогательств. Сам Трамп утверждает, что все эти заявления - не более чем выдумка.

Читайте также:

Слова Трампа о женщинах шокировали Америку

Трамп возмутился отсутствием поддержки со стороны республиканцев в скандале с “мужским трепом”