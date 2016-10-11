Трамп возмутился отсутствием поддержки со стороны республиканцев в скандале с “мужским трепом”

Дональд Трамп раскритиковал коллег по республиканской партии за то, что они не выступили в его поддержку в скандале, который разразился после публикации видеозаписи с его высказываниями о женщинах.

Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что очень трудно двигаться к успеху в условиях, когда коллеги по партии оказывают ему “нулевую поддержку”. Немногим ранее он заявлял, что Полу Райану, занимающему пост спикера палаты представителей конгресса США, следует заниматься проблемами страны, а не препятствовать своему однопартийцу.

Причиной таких высказываний Трампа стал отказ Райана, а также других видных общественных деятелей поддержать его в скандале с видеозаписью 11-летней давности. На видео будущий кандидат в президенты заявляет, что может безнаказанно приставать к женщинам, поскольку обладает миллионным состоянием. Хотя Трамп впоследствии и назвал запись простым “мужским трепом”, он все же принес за нее извинения.

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