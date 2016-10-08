Трамп на видео извинился за оскорбления женщин и пообещал исправиться

Дональд Трамп выложил в интернет видео, на котором он извиняется за оскорбления женщин в разговоре с журналистом Билли Бушем.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов в ролике, появившемся в Facebook, признает, что произнес глупость. По словам Трампа, он постарается исправиться и не подвести своих избирателей.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали об очередном скандале, в который попал эксцентричный миллиардер. Газета The Washington Post обнародовала запись 2005 года, на которой Трамп разговаривает с телеведущим Бушем. Общаясь с журналистом, Трамп, не стесняясь в выражениях, рассказывает, как склонял к сексу замужнюю женщину, но потерпел неудачу. Непристойные откровения республиканца осудили как его однопартийцы, так и представители демократов.

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