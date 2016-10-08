Трамп о предвыборной гонке: борьбу не прекращу!

Дональд Трамп заявил о своей готовности продолжать президентскую гонку даже несмотря на разразившийся из-за его слов скандал. По его словам, ему не впервой идти к своей цели вопреки мнению окружающих.

Ранее три сенатора призвали Трампа снять свою кандидатуру в связи с высказываниями в адрес женщин, которые он себе позволил. Кроме того, свое негативное мнение по поводу случившегося высказал ряд американских политических деятелей. Однако несмотря на это Трамп готов продолжать бороться за пост президента Соединенных Штатов.

По его словам, он пользуется грандиозной поддержкой у американских граждан, от которых получил огромное количество звонков и сообщений с просьбой не снимать свою кандидатуру. Он признает, что его слова нанесли урон его предвыборной кампании, однако он и раньше сталкивался с трудностями и не привык отступать.

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