Яценюк призвал Трампа не признавать Крым российским

Ранее «АН-онлайн» уже писали, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал рассмотреть возможность признания Крыма, как части России, а также снятия санкций в отношении нашей страны.

Однако, похоже, не все это помнят. Так, бывший премьер-министр Украины написал на своей странице в соцсетях, что очень рассчитывает на обратный эффект. Арсений Яценюк надеется, что Дональд Трамп не станет признавать Крым российским, а, наоборот, будет отстаивать целостность «незалежной», сообщает lenta.ru.

Также Яценюк выразил надежду, что преемник Барака Обамы продолжит поддерживать антироссийские санкции и будет бороться с агрессией РФ. Бывший премьер-министр очень рассчитывает, что вместе с появлением Трампа на посту президента США не рухнут все принципы внешней политики Америки, которые до этого существовали.