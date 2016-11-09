Главы МИД стран ЕС проведут экстренную встречу из-за победы Трампа

Результат выборов, похоже, привел к немалому переполоху в ряде стран. Особенно забеспокоилась Германия. Причем настолько, что Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел ФРГ, призвал собраться на экстренную встречу глав МИД тех стран, что входят в Евросоюз.

Беспокойство немцев не лишено оснований. Ведь в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз критиковал Европу и Германию. Об этом-то и вспомнил Штайнмайер. При этом он выразил надежду, что новый президент Америки не допустит раскола на мировой арене. Дипломат не скрывает, что Германия не ожидала такого поворота событий. Однако при этом он отметил, что значение такого итога голосования на выборах в США нельзя недооценивать, сообщает lenta.ru.

Также дипломат заявил, что теперь надо привыкнуть к мысли, что политика Америки станет менее очевидной для Германии. Другие же политики отмечали ранее, что ЕС теперь придется нелегко.

Планируется, что встреча глав МИД состоится в конце этой недели, 13 ноября.