Одесситы решили "проводить" своего губернатора Михаила Саакашвили в отставку нестандартным способом.

У здания Одесской областной администрации для местных жителей организовали раздачу шашлыков. Как сообщает во вторник, 8 ноября, местное издание "Таймер", одесситы в настоящий момент собирают подписи за отставку губернатора области Михаила Саакашвили.

Напомним, накануне днем политик заявил о своем намерении подать в отставку и начать "новый этап борьбы". Подобное решение Саакашвили принял из-за нежелания украинских властей бороться с коррупцией в стране.